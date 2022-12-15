Путин заявил о снижении бедности в России

В России в третьем квартале 2022 года уровень бедности снизился до 10,5%. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.



По его словам, доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились на 27,8% в номинале.



Глава государства напомнил о решении по ежемесячным выплатам семьям с детьми, опережающей индексации прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10%.



«В результате в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Небольшое движение, но движение в правильном направлении», — сказал Путин.

