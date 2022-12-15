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    Путин заявил о снижении бедности в России

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    В России в третьем квартале 2022 года уровень бедности снизился до 10,5%. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились на 27,8% в номинале.

    Глава государства напомнил о решении по ежемесячным выплатам семьям с детьми, опережающей индексации прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10%.

    «В результате в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Небольшое движение, но движение в правильном направлении», — сказал Путин.

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