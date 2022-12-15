«Это не крах». Путин рассказал, каким будет снижение ВВП по итогам года

Сокращение ВВП России по итогам 2022 года составит 2,5%. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.



«По итогам года прогнозируется снижение ВВП, – действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, – примерно на 2,5 процента. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет ещё поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», – сказал он.