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    «Это не крах». Путин рассказал, каким будет снижение ВВП по итогам года

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    Сокращение ВВП России по итогам 2022 года составит 2,5%. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

    «По итогам года прогнозируется снижение ВВП, – действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, – примерно на 2,5 процента. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет ещё поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», – сказал он.

    По его словам, уровень цен в России, после серьёзного всплеска в марте-апреле, начиная с мая, практически не изменился. А российский рубль, отметил Путин, с начала года стал «одной из самых сильных валют мира».

    Также Путин рассказал, что в целом в текущем и следующем годах федеральный бюджет будет исполнен с дефицитом около 2% ВВП.

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