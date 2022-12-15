СКА подписал новый контракт с вратарём Дмитрием Николаевым

Дмитрий Николаев — воспитанник СКА. Дебютировал в МХЛ в октябре 2016 года в составе «СКА-Серебряных Львов». Позднее выступал за «СКА-Варягов», а в сезоне 2019/20 стал основным вратарем «СКА-1946» и впоследствии установил несколько командных рекордов.



В 2019 году дебютировал в составе «СКА-Невы» и провел три из пяти первых матчей в ВХЛ на ноль. По итогам сезона стал обладателем бронзовых медалей ВХЛ-Кубка Шелкового пути, а также победителем Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года.



21 ноября 2021 года провел первый матч за основной состав СКА. По итогам сезона 2021/22 вместе с командой занял третье место в чемпионате КХЛ. В настоящий момент на счету Николаева 31 матч за СКА, 22 победы при коэффициенте надежности 1.84 и проценте отраженных бросков 93.3%.



В мае 2022 года сыграл за сборную России в товарищеских матчах против команды Белоруссии. Забил гол в дебютном матче за национальную сборную.



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