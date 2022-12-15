Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с вратарём Дмитрием Николаевым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.
Николаев является воспитанником СКА. В прошлом сезоне он дебютировал в основе. По итогам сезона-2021/22 в составе армейцев занял третье место в чемпионате КХЛ. В нынешнем регулярном сезоне КХЛ Николаев сыграл 26 матчей, процент отраженных бросков составил 93,5. Всего на счету голкипера 31 матч за СКА, 22 победы при коэффициенте надежности 1,84 и проценте отраженных бросков 93,3.