    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    5 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.36eur67.45

    СКА подписал новый контракт с вратарём Дмитрием Николаевым

    375
    обсудить

    Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с вратарём Дмитрием Николаевым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

    Фото: ХК СКА
    ПоделитьсяПоделиться

    Николаев является воспитанником СКА. В прошлом сезоне он дебютировал в основе. По итогам сезона-2021/22 в составе армейцев занял третье место в чемпионате КХЛ. В нынешнем регулярном сезоне КХЛ Николаев сыграл 26 матчей, процент отраженных бросков составил 93,5. Всего на счету голкипера 31 матч за СКА, 22 победы при коэффициенте надежности 1,84 и проценте отраженных бросков 93,3.

    Фото: ХК СКА

    Дмитрий Николаев — воспитанник СКА. Дебютировал в МХЛ в октябре 2016 года в составе «СКА-Серебряных Львов». Позднее выступал за «СКА-Варягов», а в сезоне 2019/20 стал основным вратарем «СКА-1946» и впоследствии установил несколько командных рекордов.

    В 2019 году дебютировал в составе «СКА-Невы» и провел три из пяти первых матчей в ВХЛ на ноль. По итогам сезона стал обладателем бронзовых медалей ВХЛ-Кубка Шелкового пути, а также победителем Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года.

    21 ноября 2021 года провел первый матч за основной состав СКА. По итогам сезона 2021/22 вместе с командой занял третье место в чемпионате КХЛ. В настоящий момент на счету Николаева 31 матч за СКА, 22 победы при коэффициенте надежности 1.84 и проценте отраженных бросков 93.3%.

    В мае 2022 года сыграл за сборную России в товарищеских матчах против команды Белоруссии. Забил гол в дебютном матче за национальную сборную.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close