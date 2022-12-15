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    Петербуржец Иван Каковский выиграл все три дисциплины на Кубке России по снукеру

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    На Кубке России по снукеру петербуржец Иван Каковский стал победителем во всех трех дисциплинах. Тем самым он подтвердил звание сильнейшего снукериста страны.

    Результаты «15 красных»:

    1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)

    2-е место: Артем Истомин (Новый Уренгой)

    3–4 место: Андрей Карасов (Пермь) и Алексей Корень (Москва)

    Результаты «1 красный»:

    1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)

    2-е место: Алексей Корень (Москва)

    3–4 место: Кирилл Жиздюк (Севастополь) и Евгений Созыкин (Сургут)

    Результаты «6 красных»:

    1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)

    2-е место: Андрей Гладык (Москва)

    3–4 место: Андрей Карасов (Пермь) и Артем Истомин (Новый Уренгой)

    В женском турнире на счету петербургских снукеристок 3 медали. Ксения Жукова заняла 2-е место по «15 красных» и стала бронзовым призером по «6 красных». Александра Богатырева добавила в копилку сборной Северной столицы бронзу по «15 красных».

    Напомним, что Иван Каковский — лучший российский снукерист. На его счету восемь побед на чемпионатах России. Подробнее о нем читайте в интервью «Фонтанки».

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