Петербуржец Иван Каковский выиграл все три дисциплины на Кубке России по снукеру

На Кубке России по снукеру петербуржец Иван Каковский стал победителем во всех трех дисциплинах. Тем самым он подтвердил звание сильнейшего снукериста страны.
Результаты «15 красных»:
1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)
2-е место: Артем Истомин (Новый Уренгой)
3–4 место: Андрей Карасов (Пермь) и Алексей Корень (Москва)
Результаты «1 красный»:
1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)
2-е место: Алексей Корень (Москва)
3–4 место: Кирилл Жиздюк (Севастополь) и Евгений Созыкин (Сургут)
Результаты «6 красных»:
1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)
2-е место: Андрей Гладык (Москва)
3–4 место: Андрей Карасов (Пермь) и Артем Истомин (Новый Уренгой)
В женском турнире на счету петербургских снукеристок 3 медали. Ксения Жукова заняла 2-е место по «15 красных» и стала бронзовым призером по «6 красных». Александра Богатырева добавила в копилку сборной Северной столицы бронзу по «15 красных».
Напомним, что Иван Каковский — лучший российский снукерист. На его счету восемь побед на чемпионатах России. Подробнее о нем читайте в интервью «Фонтанки».