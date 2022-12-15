Песков: Память о героях СВО должна жить с нами всегда

Память об участниках боевых действий на Украине важно сохранять, но конкретные решения в городах должны принимать местные власти. Об этом 15 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, — это то, что должно жить с нами всегда», — отметил он (цитата по ТАСС).



О решениях на местах Песков упомянул, комментируя предложение назвать одну из станций новой ветки московского метро в честь героев СВО. Он отметил, что это прерогатива городских властей.

