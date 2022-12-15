Песков: Память о героях СВО должна жить с нами всегда

Память об участниках боевых действий на Украине важно сохранять, но конкретные решения в городах должны принимать местные власти. Об этом 15 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, — это то, что должно жить с нами всегда», — отметил он (цитата по ТАСС).
О решениях на местах Песков упомянул, комментируя предложение назвать одну из станций новой ветки московского метро в честь героев СВО. Он отметил, что это прерогатива городских властей.
Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил назвать одну из новых станций столичного метро «Патриотическая». «Направил соответствующее обращение лично С.Собянину», — написал он в телеграм-канале.