Инкассаторская машина не разъехалась с автобусом на перекрестке Стачек и Трефолева

Рейсовый автобус попал в ДТП с инкассаторами в Кировском районе Петербурга утром 15 декабря. Из-за аварии пришлось задержаться трамваям.
На перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева столкнулись инкассаторский автомобиль и автобус №269, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает этот маршрут, «Фонтанке» рассказали, что инкассаторы въехали автобусу в левый бок. Авария обошлась без пострадавших.
Из-за ДТП на улице Трефолева встали трамваи. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что задержка в движении составила почти полчаса — с 10:42 до 11:08.