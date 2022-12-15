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    Инкассаторская машина не разъехалась с автобусом на перекрестке Стачек и Трефолева

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    Рейсовый автобус попал в ДТП с инкассаторами в Кировском районе Петербурга утром 15 декабря. Из-за аварии пришлось задержаться трамваям.

    На перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева столкнулись инкассаторский автомобиль и автобус №269, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает этот маршрут, «Фонтанке» рассказали, что инкассаторы въехали автобусу в левый бок. Авария обошлась без пострадавших.

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    Из-за ДТП на улице Трефолева встали трамваи. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что задержка в движении составила почти полчаса — с 10:42 до 11:08.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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