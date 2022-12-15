Бастрыкин заинтересовался скандальной вечеринкой молодого учителя со школьниками в Новосибирской области

В городе Черепаново Новосибирской области молодой учитель истории Марат Садеков устроил прощальную вечеринку для школьников после своего увольнения. Как пишет 15 декабря издание NGS.ru, в посиделках участвовали дети с 7-го по 11-й класс.
Подростки разгромили квартиру. Издание опубликовало видео со сломанными шкафами, разбитой душевой кабиной и разбросанном мусоре. Еще автор ролика утверждает, что на полу лежали презервативы.
После посиделок в отношении 25-летнего бывшего учителя сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Также протоколы составили и в отношении двух 17-летних подростков по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом». Кроме того, представителей двух подростков привлекли к ответственности по статье 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних».
Вчера вечером, 14 декабря, прощальной вечеринкой экс-педагога заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин и поручил доложить ему о ситуации. «Учитель организовал мероприятие для школьников с алкоголем и запрещенными препаратами», — говорится в сообщении ведомства.