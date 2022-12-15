Бастрыкин заинтересовался скандальной вечеринкой молодого учителя со школьниками в Новосибирской области

В городе Черепаново Новосибирской области молодой учитель истории Марат Садеков устроил прощальную вечеринку для школьников после своего увольнения. Как пишет 15 декабря издание NGS.ru, в посиделках участвовали дети с 7-го по 11-й класс.

Подростки разгромили квартиру. Издание опубликовало видео со сломанными шкафами, разбитой душевой кабиной и разбросанном мусоре. Еще автор ролика утверждает, что на полу лежали презервативы.