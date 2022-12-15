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    Бастрыкин заинтересовался скандальной вечеринкой молодого учителя со школьниками в Новосибирской области

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    В городе Черепаново Новосибирской области молодой учитель истории Марат Садеков устроил прощальную вечеринку для школьников после своего увольнения. Как пишет 15 декабря издание NGS.ru, в посиделках участвовали дети с 7-го по 11-й класс.

    Подростки разгромили квартиру. Издание опубликовало видео со сломанными шкафами, разбитой душевой кабиной и разбросанном мусоре. Еще автор ролика утверждает, что на полу лежали презервативы.

    НГС — новости Новосибирска

    После посиделок в отношении 25-летнего бывшего учителя сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции».

    Также протоколы составили и в отношении двух 17-летних подростков по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом». Кроме того, представителей двух подростков привлекли к ответственности по статье 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних».

    Вчера вечером, 14 декабря, прощальной вечеринкой экс-педагога заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин и поручил доложить ему о ситуации. «Учитель организовал мероприятие для школьников с алкоголем и запрещенными препаратами», — говорится в сообщении ведомства.

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    Комментарии 10

    27546475715 Дек 2022 в 13:00
    Ха Ха Ха.
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