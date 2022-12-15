Найдётся всё, но такси будет позже. Петербуржцы не могут уехать с «Яндексом» и Uber

Пользователи Яндекс Go и Uber жалуются на сбои в работе приложений 15 декабря. Сервисы предлагают заказать машину, но не могут её найти.
Жалобы на приложения такси посыпались в соцсетях в двенадцатом часу дня. Пользователям предлагают ценовые варианты, но при попытке оформить заказ на экране появляется надпись «Повторно заказать такси можно через одну минуту».
Сбои фиксируют в Петербурге, Москве и других городах.
«По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобное не повторилось», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекса».
Несмотря на уверенность представителя компании в штатной работе приложения, через Яндекс Go заказать машину, чтобы уехать из редакции, не вышло. Uber сработал через одного.