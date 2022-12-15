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    Найдётся всё, но такси будет позже. Петербуржцы не могут уехать с «Яндексом» и Uber

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    Пользователи Яндекс Go и Uber жалуются на сбои в работе приложений 15 декабря. Сервисы предлагают заказать машину, но не могут её найти.

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    Жалобы на приложения такси посыпались в соцсетях в двенадцатом часу дня. Пользователям предлагают ценовые варианты, но при попытке оформить заказ на экране появляется надпись «Повторно заказать такси можно через одну минуту».

    Сбои фиксируют в Петербурге, Москве и других городах.

    «По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобное не повторилось», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекса».

    Несмотря на уверенность представителя компании в штатной работе приложения, через Яндекс Go заказать машину, чтобы уехать из редакции, не вышло. Uber сработал через одного.

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