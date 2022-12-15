«А мы к вам перезимовать». Губернатор Калининградской области рассказал о приезжающих на зимовку немцах

Некоторые граждане Германии приезжают в Калининград, чтобы перезимовать из-за высоких цен. Об этом 15 декабря рассказал губернатор региона Антон Алиханов, передает 15 декабря РИА Новости.

В Калининград приезжают «отдельные немцы» на зимовку, потому что оплата ЖКХ и аренда квартиры в столице региона стоит как один месяц жизни «где-то в Дюссельдорфе».

«С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать», — сказал Алиханов.

Губернатор Калининградской области добавил, что жители региона могут заработать при сдаче жилья в аренду на приезжающих немцах.