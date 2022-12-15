Житель Хабаровска получил 12,5 года за попытку передачи секретных сведений Украине

За попытку передачи секретных сведений об объектах транспортной инфраструктуры Украине жителя Хабаровска приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Об этом 15 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ (госизмена). Приговор вступил в законную силу.

Осужденный, по данным ФСБ, имел доступ к гостайне и связался с представителями спецслужб Украины, преследуя корыстный умысел.

«Речь шла об информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, касающейся объектов транспортной инфраструктуры», — рассказали в спецслужбе.