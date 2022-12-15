На юго-западе Петербурга школьников сорвали с уроков из-за пожара

На длинную перемену на улицу вынужденно отправились учащиеся и сотрудники общеобразовательного учреждения в Кировском районе Петербурга. Свежим воздухом утром 15 декабря было не подышать.



«Школа № 381, всех эвакуировали, на улице воняет горелой проводкой», — рассказал «Фонтанке» читатель, уточнив, что дыма рядом со зданием на улице Зои Космодемьянской, 4, не наблюдает.

Его можно было увидеть в подвале.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в подвальном помещении школы горел электрощит. От огня пострадали два квадратных метра.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 9:14. Менее чем через двадцать минут пожар ликвидировали силами 17 сотрудников МЧС.