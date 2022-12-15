Любая травма может стать фатальной. 14-летнему петербуржцу срочно требуется операция

Андрей летом переболел менингитом в тяжёлой форме. Ему даже потребовалась трепанация черепа, чтобы удалить скопившийся между оболочками мозга гной. Врачи смогли спасти подростка. Но восстановиться оказалось сложнее. Андрею требуется ещё одна операция, чтобы вернуться к нормальной жизни. Только лечение платное.

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Андрей Ефремов, 14 лет, Санкт-Петербург.

Состояние после перенесённого гнойного менингоэнцефалита.

Требуется имплант для проведения операции. Стоимость 1 450 000 руб.



Андрей занимался футболом, хорошо учился в школе. Он никогда серьёзно не болел. Поэтому, когда в августе 2022 года у него резко поднялась температура, родители решили, что это обычное ОРВИ. Температура держалась три дня, но никаких других симптомов не было. А дальше начался настоящий ад.

Ужасно болела голова, появились рвота, заторможенность движений, левую ногу парализовало. Андрея экстренно доставили в ближайшую больницу. МРТ показало скопление гноя между оболочками мозга. Подростку диагностировали гнойный менингит.



Андрея перевели в детскую больницу №5 им Н. Ф. Филатова. Ему сразу же провели операцию. Нейрохирурги сделали в черепе отверстие и вычистили гной. Мальчик был на грани. Его состояние стабилизировалось только через шесть дней.

Болезнь нанесла огромный урон организму. Левая половина тела не слушалась совсем. Андрей проходит усиленные реабилитации, но полностью восстановиться не может до сих пор. Ему потребуется ещё много работать, чтобы вернуться к обычной жизни. И важнейший этап на этом пути — операция, чтобы закрыть оставшуюся в черепе дыру размером 5 на 7 см, через которую выкачивали гной.



Для этого необходим имплант CustomBone. Благодаря специальной структуре, которая повторяет структуру костей человека, имплант врастает в череп. Он надёжно защитит мозг и не потребует замены по мере роста ребёнка. То есть понадобится всего одна операция.

Сама операция бесплатная, но имплант родители должны приобрести сами. Цена — 1 450 000 рублей. Таких денег у семьи Андрея нет.

Сейчас череп подростка защищает только лоскут наросшей кожи и тонкая жировая прослойка. Любое падение, любая травма может стать фатальной. Это делает полноценную реабилитацию невозможной и сильно ограничивает жизнь подростка. Поэтому операция необходима Андрею срочно.

