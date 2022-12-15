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    Интерпол нашел в Петербурге латвийца, разыскиваемого за изнасилование

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    Сотрудники бюро Интерпола задержали недалеко от «Площади Александра Невского» гражданина Латвии. Его разыскивали за изнасилование, а нашли после регистрации по месту жительства.

    Задержание прошло накануне на Херсонской улице, стало известно «Фонтанке» 15 декабря. Фигуранта встретили прямо у дома. По данным полиции, на родине 26-летнего мужчину объявили в розыск в середине ноября и заочно арестовали. В России он оказался еще в сентябре, а 13–14 декабря решил наконец встать на регистрационный учет.

    Вменяют задержанному не только изнасилование, но и насильственные действия сексуального характера — в переводе на российские нормы. Латвийскому бюро Интерпола о задержании уже сообщили.

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