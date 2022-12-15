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    В Петербурге задержали букмекера, который оценил репутацию баскетболистов в 100 тысяч рублей

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    Сотрудники уголовного розыска Петербурга удачно сходили в ресторан в Красногвардейском районе: они проконтролировали и зафиксировали встречу и передачу пачки денег от сотрудника службы безопасности баскетбольного клуба работнику букмекерской конторы.

    23-летнего жителя Ленобласти задержали по подозрению в вымогательстве после встречи в заведении на улице Коммуны во время обеденного перерыва, стало известно 15 декабря ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). По предварительной информации, некоторое время назад он вышел на руководство спортклуба и заявил, что видел, как игроки делают ставки на игры своей же команды. И за молчание попросил 100 тысяч.

    Служба безопасности клуба проверила информацию и выяснила, что ставками игроки не занимались. На встречу они пришли с полицией.

    У подозреваемого изъяли 100 тысяч рублей, телефон и планшет.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

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