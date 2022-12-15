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    Женщину не смогли спасти после того, как она выехала на встречную полосу на Народного Ополчения

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    Смертельное ДТП в Кировском районе Петербурга произошло из-за выезда на встречную полосу. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 декабря.

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    Трагедия случилась вчера в 7:20 на проспекте Народного Ополчения, 189. По предварительной версии, 36-летняя петербурженка на своём «КИА Серато» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с «Хавейл F7», за рулём которого был 59-летний хозяин машины. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что удар в «КИА» пришёлся в правый борт. Haval выше, тяжелее, у него выше центр тяжести — грубо говоря, салон белого авто на уровне бампера Haval, оттуда и такие сильные повреждения», — рассуждают подписчики.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. В больнице она скончалась. Водитель «Хавейла» тоже пострадал и попал в ту же больницу, его состояние — лёгкой степени тяжести.

    Про автомобилистку известно, что в этом году её семь раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД, больше всего — за превышение скорости.

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