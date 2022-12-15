Польша признала РФ «государством, поддерживающим терроризм», вспомнив катастрофу Ту-154 с польским президентом на борту

Польский сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». Об этом 14 декабря сообщает Gazeta Wyborcza.

В принятом документе говорится, что Россия «нарушает права человека, международные уставы, устав ООН и ряд других обязательств» и «предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере».

Также в резолюции сказано об уничтожении самолета рейса MH7 в июле 2014 года и о катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе и Президент Польши Лех Качиньский.