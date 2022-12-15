В Госдуме хотят разрешить многодетным отцам идти в мобилизационный резерв: новости СВО за 15 декабря

Сейчас многодетные отцы не могут находиться в мобилизационном резерве ни при каких условиях Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 декабря.



Путин рассказал, как Россия будет восстанавливать присоединенные регионы Перед началом заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин выступил перед присутствующими. В своей речи он упомянул также и присоединенные территории — Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. По словам президента, Россия уже проходила этот путь с Крымом и Севастополем и «знает, что нужно делать».

— Мы добьемся восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы, — заявил Путин и поручил Правительству РФ подготовить программу развития регионов. Президент подчеркнул, что Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах и развивать аграрный потенциал. Кроме того, на присоединенных территориях РФ будет предоставляться ипотека для нового строительства по льготной ставке 2%. Более подробно о выступлении Путина мы рассказывали в текстовой онлайн-трансляции.

В Госдуме собираются разрешить многодетным отцам вступить в мобилизационный резерв Родителям трех и более детей предлагают дать возможность поступить в мобилизационный резерв. Соответствующий законопроект Государственная дума приняла в первом чтении. Автор инициативы, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») напомнил, что сегодня многодетные подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы вне зависимости от их желания, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве.

— Как показывает практика, многие такие граждане хотели бы стать резервистами и получать за это дополнительный доход, — пояснил депутат. Кроме того, по словам парламентария, многодетный гражданин, который вступит в резерв, не сможет отказаться от призыва или мобилизации, но если в семье изменится количество детей, то это обстоятельство рассмотрят в заявительном порядке. Минцифры выступило против запрета на удаленку для россиян за границей В Минцифры высказались против запрета на удаленную работу для IT-сотрудников , которые находятся за границей.

— Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности, — сообщили в ведомстве.

Работодателей призвали внимательно анализировать риски удаленной работы сотрудников, которые администрируют критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности. В Минцифры добавили, что считают невозможной удаленную работу для разработчиков, участвующих в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем.

В России собираются обязать Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов

Минцифры намерено в начале 2023 года внести в Госдуму законопроект, который разрешит пользователям iPhone в России загружать приложения не только из магазина App Store по аналогии с законом ЕС. Об этом журналистам заявил глава ведомства Максут Шадаев.



— Минцифры готовит аналогичный законопроект Еврокомиссии, который обяжет держателей платформ мобильных устройств эти опции реализовать, — сказал Шадаев.



Он уточнил, что проект закона планируется внести на рассмотрение парламента в первом квартале 2023 года. К слову, на этой неделе Bloomberg сообщил, что Apple собирается разрешить установку приложений на iPhone и iPad из сторонних магазинов.



В ЕС с ноября вступил в силу закон «О цифровых рынках». Он, в частности, предполагает, что такие компании, как Apple и Google, должны упростить пользователям настройки приложений по умолчанию, а также разрешить загрузку сторонних приложений. Этот закон направлен «на создание равных условий для сторонних разработчиков и улучшение цифровой жизни потребителей» на фоне жалоб властей и производителей ПО на доминирующее положение App Store и Google Play. По данным Bloomberg, Apple может внести необходимые изменения уже в следующем году в рамках обновления iOS 17.



После начала спецоперации Apple приостановила поставки в Россию, также отключив сервис Apple Pay. Кроме того, из AppStore убрали приложения ряда российских банков, подпавших под санкции, включая Сбербанк и ВТБ.

