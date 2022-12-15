РИА: Россия в 2021 году взяла кредит только у одной страны

Единственная страна, перед которой у России по итогам прошлого года выросла задолженность, это Индия, сообщает 15 декабря РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.
По информации банка, в 2021 году у РФ оставалось три суверенных кредитора: Южная Корея, Индия и Франция. Самый большой долг у нашей страны перед Индией — 610 млн долл. (рост в 3,2 раза за год). Это государство впервые предоставило России кредит по итогам 2020 года на 190 млн долл. Задолженность перед Францией уменьшилась на 34 % (до 315,6 млн долл.), перед Южной Кореей — на 20 % (до 279,7 млн долл.).
Весь внешний долг РФ по итогам 2021 года вырос на 4,4 % и составил 481,4 млрд долл. Основная его доля (73,8 %) приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами.
«Около 21 % российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций, при этом по итогам прошлого года он сократился на 8,3 % — до 99,4 миллиарда долларов», — отмечается в сообщении.