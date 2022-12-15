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    РБК: Чипсы Pringles заканчиваются в российских магазинах

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    Запасы одних из самых популярных чипсов американской марки Pringles заканчиваются у крупнейших российских ретелейров. Продукция уже закончилась в торговой сети «Магнит», а у сети «Лента» запасы остались «минимальные», также последние остатки распродает и сеть «Верный». Об этом 15 декабря сообщает РБК.

    Компания Kellogg — производитель чипсов Pringles — специализируется на изготовлении сухих завтраков и снеков. Она представлена в РФ брендами «Любятово», Extra, Dinosaurs и другими. Компания в марте 2022 года заявила, что после начала специальной военной операции приостановит инвестиции и поставки своей продукции, но сохранит на своих российских производствах основные продукты питания.

    Чипсы Pringles не выпускались в России, а завозились с пяти производств, расположенных в США, Бельгии, Малайзии, Польше и Китае.


    Как представитель Kellogg рассказал РБК, импортные поставки чипсов приостановили весной 2022 года, вся продукция со складов официального импортера уже реализована.

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