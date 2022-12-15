РБК: Чипсы Pringles заканчиваются в российских магазинах

Запасы одних из самых популярных чипсов американской марки Pringles заканчиваются у крупнейших российских ретелейров. Продукция уже закончилась в торговой сети «Магнит», а у сети «Лента» запасы остались «минимальные», также последние остатки распродает и сеть «Верный». Об этом 15 декабря сообщает РБК.

Компания Kellogg — производитель чипсов Pringles — специализируется на изготовлении сухих завтраков и снеков. Она представлена в РФ брендами «Любятово», Extra, Dinosaurs и другими. Компания в марте 2022 года заявила, что после начала специальной военной операции приостановит инвестиции и поставки своей продукции, но сохранит на своих российских производствах основные продукты питания.