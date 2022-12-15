Решением правительства. Уставный капитал РЖД увеличат на 200+ млрд рублей

Уставный капитал РЖД будет увеличен на 217 миллиардов рублей за счет выпуска привилегированных акций. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, номинальная стоимость одной такой акции будет равняться 1000 рублей.
Как напоминают «Ведомости», ранее глава Минтранса Виталий Савельев рассказывал, что правительство приняло решение о докапитализации РЖД на 217 млрд рублей. Деньги должны были пойти из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и на снижение долговой нагрузки.
Савельев напомнил, что в текущем году за счет средств ФНБ докапитализация РЖД составила 250 миллиардов рублей.
В РЖД уточняли ранее, что привилегированные акции будут размещены по закрытой подписке и в пользу единственного акционера холдинга – правительства РФ.