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    Решением правительства. Уставный капитал РЖД увеличат на 200+ млрд рублей

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    Уставный капитал РЖД будет увеличен на 217 миллиардов рублей за счет выпуска привилегированных акций. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно постановлению, номинальная стоимость одной такой акции будет равняться 1000 рублей.

    Как напоминают «Ведомости», ранее глава Минтранса Виталий Савельев рассказывал, что правительство приняло решение о докапитализации РЖД на 217 млрд рублей. Деньги должны были пойти из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и на снижение долговой нагрузки.

    Савельев напомнил, что в текущем году за счет средств ФНБ докапитализация РЖД составила 250 миллиардов рублей.

    В РЖД уточняли ранее, что привилегированные акции будут размещены по закрытой подписке и в пользу единственного акционера холдинга – правительства РФ.

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