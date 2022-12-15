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    С 15 декабря в России начнут маркировать электронные сигареты и жидкости для них

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    В России с 15 декабря начнется цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце ноября.

    С четверга участники рынка должны будут пройти регистрацию в системе «Честный знак», спустя 10 дней обязательной станет уже маркировка самой продукции и прослеживаемость от производителя или импортера.

    Правительство считает, что эта мера обезопасит россиян от контрафактного никотина. Данный путь уже прошли сигареты и папиросы, маркируются стики.

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