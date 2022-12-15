Тинькофф запустил акцию, в которой разыграют 205 миллионов

Новый год уже совсем скоро, но Тинькофф предложил не ждать праздничного чуда, а получить подарок заранее. Он запустил акцию «Приведи друга», в которой разыгрывается 205 млн рублей. Сколько будет победителей и что нужно делать, чтобы забрать ценный приз, — рассказываем ниже.



Что можно получить?



На кону 30 миллионов рублей, которые достанутся главному победителю. Но на деле подарков будет намного больше. 15 человек смогут забрать по 5 миллионов, а приз в 100 000 достанется тысяче счастливчиков. Так что шансы на выигрыш очень высоки.

Как забрать подарок?



Чтобы участвовать, нужно, в первую очередь, просто быть клиентом Тинькофф. Оформить дебетовую карту можно всего за 5 минут. Условия розыгрыша очень простые: до 20 декабря необходимо отправить другу персональную ссылку на оформление карты Тинькофф Блэк, кредитки «Тинькофф Платинум», симки Тинькофф Мобайла или на открытие счета для бизнеса*. Важно, чтобы друг начал пользоваться продуктом до 23 декабря.

Ссылку для приглашения можно найти в личном кабинете или мобильном приложении (0+). Срок проведения акции — с 21.11.2022 по 25.12.2022 (включительно). Как только все условия будут выполнены, каждый участник получит билет с персональным номером для участия в розыгрыше, а также 1000 рублей. А друг сможет бесплатно пользоваться картой Тинькофф в течение года.



Чем больше человек удастся привести — тем выше вероятность выигрыша. Главные призы разыграют 25 декабря в прямом эфире.



* Акцию проводит АО «Тинькофф Банк». ОГРН 1027739642281. Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1. Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673. Срок проведения — с 21.11.2022 по 25.12.2022 (включительно). Подробности акции можно узнать здесь (https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-new-year-refer-friend.pdf)

