Смотрите трансляцию вручения премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» сегодня в 19:00 в прямом эфире

Сегодня в 19:00 по петербургскому времени начнется вручение наград победителям четвертой городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Узнайте, кто получил больше всех читательских голосов вместе с нами в прямом эфире.
В течение четырех месяцев читатели «Фонтанки» сначала выдвигали кандидатов на победу, а затем выбирали лучших из финалистов по 11 номинациям. И наконец сегодня мы узнаем, кому читатели «Фонтанки» выразили больше всего поддержки. Награждение победителей пройдет в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Ведущие церемонии — Дмитрий Нагиев и Елена Голуб. Среди участников церемонии: композитор и певец Игорь Корнелюк, сатирик Семен Альтов, художественный руководитель «Мюзик Холла» Фабио Мастранджело, клоун, актер театра «Лицедеи» Анвар Либабов, группа Billy's Band, а также представители бизнеса, власти и культуры Санкт-Петербурга.
Прямая трансляция церемонии начнется в 19:00 на «Фонтанке» и в официальной группе городского портала «ВКонтакте».