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    На КАД у Кронштадта за вечер прошли уценку 5 автомобилей, один исполнил кувырок

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    Сразу две аварии произошли вечером 14 декабря на внешнем кольце КАД по пути в Кронштадт. Об этом «Фонтанке» рассказал в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Информация о первом ДТП поступила в 19.15. На 12 километре внешнего кольца столкнулись три попутных авто с последующим опрокидыванием одного из них. Обошлось без пострадавших, но участники заняли надолго две полосы. В данный момент на месте работает эвакуатор.

    Вторая авария произошла в 21.55. На 9 километре встретились грузовой и легковой автомобиль. Пострадавших нет, были заняты 1 полоса и полоса безопасности.

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