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    Инвалиды и ветераны ВОВ получат выплаты к 80-летию дня прорыва блокады Ленинграда

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    К 80-летию дня прорыва блокады Ленинграда инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны получат выплаты. Это следует из проекта постановления Смольного, представленного для прохождения антикоррупционной экспертизы 14 декабря.

    Согласно документу, по 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны (которые работали на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, операционных зон действующих флотов, прифронтовых участков железных и автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота).

    Кроме того, аналогичную сумму получат награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», тыловики, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий и лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период блокады.

    По 5 тысяч рублей выплатят вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также горожанам, родившимся до 3 сентября 1945 года.

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