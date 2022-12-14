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    Очевидцы: На перекрестке Ярослава Гашека и Будапештской «Хёндэ» сбил подростка

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    Торопливый пешеход попал под колеса легкового автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга вечером 14 декабря. Как рассказал один из очевидцев, юноша решил не ждать зеленый и рванул через дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали. Свидетель ДТП утверждает, что за рулем машины был пожилой мужчина.

    «Он не успел среагировать! Мы стояли и ждали зелёный, чтобы перейти дорогу! Парнишка побежал на красный! Дорога скользкая… Водитель в шоке, сразу вызвал скорую и ГАИ. Паренька увезли на скорой. Берегите себя и никогда не ходите на красный», — обратился очевидец к комментаторам паблика «ДТП и ЧП».

    «Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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