Очевидцы: На перекрестке Ярослава Гашека и Будапештской «Хёндэ» сбил подростка

Торопливый пешеход попал под колеса легкового автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга вечером 14 декабря. Как рассказал один из очевидцев, юноша решил не ждать зеленый и рванул через дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали. Свидетель ДТП утверждает, что за рулем машины был пожилой мужчина.
«Он не успел среагировать! Мы стояли и ждали зелёный, чтобы перейти дорогу! Парнишка побежал на красный! Дорога скользкая… Водитель в шоке, сразу вызвал скорую и ГАИ. Паренька увезли на скорой. Берегите себя и никогда не ходите на красный», — обратился очевидец к комментаторам паблика «ДТП и ЧП».
«Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.