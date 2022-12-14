    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, ю-з

    751мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd63.21eur66.7

    Петербуржцев бесплатно научат играть на тагльхарпе и кантеле

    267
    обсудить

    Самая длинная ночь в году выпадает, когда и первый-то месяц зимы не окончился. А древние скандинавы невозмутимо отмечали в это время праздник середины зимы — Йоль. Петербуржцев приглашают на фестиваль «Скандинавский вечер в Молодёжном центре «Палата ремёсел». Бесплатно. 14+

    Фото: vk.com/palataremeselmc
    ПоделитьсяПоделиться

    «Гефн вина, виновны/ Премного предо мною/ Родичи — В кровати/ Кровные — под кровом...» Это один из хрестоматийных головоломных примеров творчества скальдов — древнескандинавских бардов. Такие жили при знатных дворах, их песни были своеобразным документированием происходящих событий. Ученым по сей день непонятно, что побуждало скальдов столь витиевато изъясняться — тем не менее за драпу (боевую песню о победах конунга) скальда могли невероятно щедро отблагодарить.

    Филологи расскажут и об этом удивительном жанре, и о сагах. Они многое могут рассказать об исландцах. Собственно, «сага» в переводе с древнеисландского — «рассказывать».

    Гостям фестиваля представят, на что была похожа жизнь средневекового человека, и покажут, как играть на музыкальном инструменте викингов тагльхарпе (или тальхарпе) и кантеле (на нем играли карелы, финны и вепсы).

    тагльхарпе
    тагльхарпеФото: wikipedia.org
    ПоделитьсяПоделиться

    Встречаемся 17 декабря в Молодёжном центре «Палата ремёсел» (Каменноостровский, 64ф). Подробности и регистрация на странице центра во «ВКонтакте». Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

    Фото: vk.com/palataremeselmc
    тагльхарпе
    тагльхарпеФото: wikipedia.org

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close