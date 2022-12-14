Петербуржцев бесплатно научат играть на тагльхарпе и кантеле

Самая длинная ночь в году выпадает, когда и первый-то месяц зимы не окончился. А древние скандинавы невозмутимо отмечали в это время праздник середины зимы — Йоль. Петербуржцев приглашают на фестиваль «Скандинавский вечер в Молодёжном центре «Палата ремёсел». Бесплатно. 14+
«Гефн вина, виновны/ Премного предо мною/ Родичи — В кровати/ Кровные — под кровом...» Это один из хрестоматийных головоломных примеров творчества скальдов — древнескандинавских бардов. Такие жили при знатных дворах, их песни были своеобразным документированием происходящих событий. Ученым по сей день непонятно, что побуждало скальдов столь витиевато изъясняться — тем не менее за драпу (боевую песню о победах конунга) скальда могли невероятно щедро отблагодарить.
Филологи расскажут и об этом удивительном жанре, и о сагах. Они многое могут рассказать об исландцах. Собственно, «сага» в переводе с древнеисландского — «рассказывать».
Гостям фестиваля представят, на что была похожа жизнь средневекового человека, и покажут, как играть на музыкальном инструменте викингов тагльхарпе (или тальхарпе) и кантеле (на нем играли карелы, финны и вепсы).
Встречаемся 17 декабря в Молодёжном центре «Палата ремёсел» (Каменноостровский, 64ф). Подробности и регистрация на странице центра во «ВКонтакте». Начало в 15:00.
Александра Шеромова