Московский зоопарк «замедлился». Попробуйте не зевнуть, смотря на эти сонные морды

Снегопад в Москве замедлил жизнь местного зоопарка. О питомцах, которые сегодня решили полениться, 14 декабря рассказывают в Telegram-канале зверинца.
Вот, например, камышовый кот Заури. Комплекс упражнений на пеньке он выполнял с заметной неохотой. Да ещё и не все лакомства пришлись ему по душе. Одним словом, кошачий. Кипер, к его царственности, судя по всему, уже привык. Многое можно простить за такую красивую шёрстку.
А вот волков на пенёк не загонишь, при желании сами заставят. Некоторые хищники проводят день в состоянии лёжа. Зубастые пасти раскрываются для протяжного зевания.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец утром 14 декабря сообщал, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье достигла 19 сантиметров и 26 сантиметров, что является климатическими показателями конца декабря или начала января.