Защитник Нуралы Алип подписал полноценный контракт с «Зенитом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» и казахстанский «Кайрат» договорились о полноценном переходе центрального защитника Нуралы Алипа в команду сине-бело-голубых. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба «Зенита».
Отмечается, что контракт с 22-летним игроком заключён по схеме «2,5+1». Финансовые подробности соглашения не уточняются.
Алип перешёл в «Зенит» из «Кайрата» на правах аренды в феврале 2022 года. За полтора сезона провёл в составе сине-бело-голубых во всех турнирах 20 матчей, голов не забивал.