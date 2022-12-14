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    Защитник Нуралы Алип подписал полноценный контракт с «Зенитом»

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    Петербургский футбольный клуб «Зенит» и казахстанский «Кайрат» договорились о полноценном переходе центрального защитника Нуралы Алипа в команду сине-бело-голубых. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба «Зенита».

    Отмечается, что контракт с 22-летним игроком заключён по схеме «2,5+1». Финансовые подробности соглашения не уточняются.

    Алип перешёл в «Зенит» из «Кайрата» на правах аренды в феврале 2022 года. За полтора сезона провёл в составе сине-бело-голубых во всех турнирах 20 матчей, голов не забивал.

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