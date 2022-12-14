В Петербурге скончался известный российский вирусолог Александр Смородинцев

В Петербурге в ночь на среду скончался известный российский учёный — профессор-вирусолог Александр Смородинцев. Ему было 92 года. Печальную новость 14 декабря сообщили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.
«Александр Анатольевич до последних дней жизни трудился на благо здравоохранения нашей страны, создавая научно-популярные книги в области вирусологии. Приносим глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.
Точная дата и место похорон профессора Смородинцева будут сообщены дополнительно, уточнили в НИИ гриппа.