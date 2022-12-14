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    В Петербурге скончался известный российский вирусолог Александр Смородинцев

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    В Петербурге в ночь на среду скончался известный российский учёный — профессор-вирусолог Александр Смородинцев. Ему было 92 года. Печальную новость 14 декабря сообщили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

    «Александр Анатольевич до последних дней жизни трудился на благо здравоохранения нашей страны, создавая научно-популярные книги в области вирусологии. Приносим глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

    Точная дата и место похорон профессора Смородинцева будут сообщены дополнительно, уточнили в НИИ гриппа.

    Александр Смородинцев — сын основателя и первого директора НИИ гриппа Анатолия Смородинцева — учёного, чьё имя носит институт. Смородинцев-младший также был учёным с мировым именем. Награждён знаком «Отличник здравоохранения СССР», медалью «За доблестный труд» и 12 медалями как ветеран Великой Отечественной войны. Автор более 200 научных статей, 6 монографий, 7 научно-популярных книг, 10 изобретений и 1 патента Российской Федерации. Под его руководством защищено 14 кандидатских диссертаций. В 2001 году Александр Анатольевич был избран адъювант-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США).

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