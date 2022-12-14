Полицейские морозной ночью спасли раненую полярную сову в ХМАО

Сотрудники полиции по дороге к месту проведения следственных действий спасли сову в Ханты-Мансийском автономном округе. Раненую птицу изловили, накормили, обогрели и передали ветеринару.
Накануне ночью в городе Лангепас в Западной Сибири двое сержантов патрульно-постовой службы полиции, ехавшие к месту проведения следственных действий, увидели во дворе жилого дома белую сову, сообщает 14 декабря пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре. Стоял 30-градусный мороз, и полицейские решили проверить, почему птица сидит без движения. Оказалось, что у совы было повреждено крыло.
Чтобы аккуратно поймать сову руками, полицейским потребовалось 10 минут. До отдела полиции птица спокойно доехала на руках у сотрудника. В отделе ее покормили и отогрели, а утром передали местному ветеринару. Сейчас сова находится под присмотром членов местного фонда помощи животным.