Жители культурной столицы выбирают «Театр года»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге около сотни театров на любой вкус. Они — один из туристических магнитов города и неотъемлемая составляющая его богатой культурной жизни. Петербуржцы выдвинули свои любимые театры на премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» и теперь выбирают из десяти лидеров в номинации «Театр года».



Культура стала одной из самых пострадавших сфер от коронавирусных ограничений — сначала театры и музеи были просто закрыты, потом на спектаклях появилось ограничение по заполняемости залов. В любых непростых экономических ситуациях на культурных развлечениях, как правило, экономят в первую очередь. В нынешних условиях, с одной стороны, городские театры не зависят, например, от курса валют, импорта и логистики, с другой — они и зрители могут испытывать финансовые трудности.



В прошлом году власти впервые выделили отдельной бюджетной строкой финансовую поддержку негосударственных театров — тогда 37 театров получили в сумме 70 млн рублей. Тогда же заполняемость театров снова выросла и вернулась к допандемийным значениям.



По данным городской администрации, сегодня в Петербурге 94 театра, среди них 46 государственных и 48 частных. По количеству негосударственных театров Петербург уступает только Москве. Помимо блистательных театров с мировой славой здесь есть камерные площадки на несколько зрителей. Кроме сильнейших драматических трупп в городе работают оперные и балетные коллективы мирового уровня. А еще есть несколько детских сцен и театров, не имеющих собственной сцены, — их представления кочуют по разным местам. Репертуар на любой вкус — от классики и ее экспериментальных прочтений до иммерсивных спектаклей и синтеза искусств в перформансах.



В последние годы набирают обороты детские и локальные камерные театры районного значения. Благодаря им культура «децентрализуется», становится доступной и жителям периферийных районов, насыщает событиями не только центр города.

В любой непонятной ситуации петербуржцы всегда предпочитали пойти в театр, выбирая из огромного репертуара то, что по душе. Отдельная категория горожан считает театры своим хобби и досугом — они следят за премьерами, не пропускают гастролей и идут в театр при каждой возможности. Санкт-Петербург по популярности этого вида искусства в лидерах по стране — на 100 жителей здесь приходится 54 похода в театр.



В прошлом году в рамках премии «Фонтанка» решила наградить театры в качестве дополнительной номинации, а в этом году она стала полноправной. По списку для голосования, сформированному петербургскими театралами, можно оценить разнообразие и разброс театральных интересов города. В список вошли как известнейший Мариинский театр, так и, например, недавно открывшийся частный театр «Легенда», небольшие театры «ТОК» и «Театр дождей».

Список для голосования в номинации «Театр года» в 2022 году выглядит так:



МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БУФФ»

«МЮЗИК-ХОЛЛ»

«ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

«ТЕАТР ДОЖДЕЙ»

ТЕАТР «ЛЕГЕНДА»

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ТЕАТР «ТОК» Проголосовать за театр, в который вы всегда идете с удовольствием, а также выбрать победителя в других номинациях финального этапа премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» можно на сайте еще несколько часов. Церемония награждения победителей, набравших больше всего голосов в народном голосовании, пройдет 15 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

