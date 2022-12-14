Автомобильный концерн MAN передал свои российские активы местному дилеру

Немецкая компания MAN, выпускающая грузовики и автобусы, передала активы своей «дочки» в России ООО «Ман Трак энд Бас Рус» татарскому дилеру марки. Продать собираются и активы «Скании», которая тоже входит в концерн Volkswagen.
Всю долю российского представительства MAN теперь контролирует ООО «Ман Трак Челны» — официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах, сообщает 14 декабря «Интерфакс», ссылаясь на Единый государственный реестр юридических лиц. По данным ЕГРЮЛ, сто процентов долей российской «дочки» автопроизводителя находятся в залоге у Traton SE — группы компаний по производству тяжелых коммерческих грузовиков, входящей в состав концерна Volkswagen.
О намерении продать российские активы MAN в 2022 году Volkswagen заявлял в конце октября. В концерне также отмечали, что в течение года собираются продать и российские активы еще одного производителя грузовиков — Scania, а также люксового автомобильного бренда Porsche. В связи с этим активы на 543 миллиона евро и обязательства на 206 миллионов евро в отчетности концерна переведены в раздел предназначенных для продажи.
О планах по продаже российских активов MAN и Scania местным партнерам сообщали и в самой группе Traton. По их расчетам, это принесет убыток до 550 миллионов евро.