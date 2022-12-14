Автомобильный концерн MAN передал свои российские активы местному дилеру

Немецкая компания MAN, выпускающая грузовики и автобусы, передала активы своей «дочки» в России ООО «Ман Трак энд Бас Рус» татарскому дилеру марки. Продать собираются и активы «Скании», которая тоже входит в концерн Volkswagen.



Всю долю российского представительства MAN теперь контролирует ООО «Ман Трак Челны» — официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах, сообщает 14 декабря «Интерфакс», ссылаясь на Единый государственный реестр юридических лиц. По данным ЕГРЮЛ, сто процентов долей российской «дочки» автопроизводителя находятся в залоге у Traton SE — группы компаний по производству тяжелых коммерческих грузовиков, входящей в состав концерна Volkswagen.