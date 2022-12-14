«Если хотите кого-то обвинить, вините меня». Основатель Twitter Джек Дорси взял на себя ответственность за неудачи соцсети

Основатель и бывший глава компании Twitter Джек Дорси заявил, что только он несёт ответственность за нынешние неудачи социальной сети. Об этом он написал во вторник, 13 декабря, в своём блоге. По его словам, есть три основных принципа, к которым он пришёл, когда занимал должность руководителя. Во-первых, соцсети должны быть устойчивы к корпоративному и государственному контролю. Во-вторых, только автор может удалить созданный им контент. И, наконец, модерация лучше всего реализуется с помощью алгоритмического выбора.

«Twitter, когда я его возглавлял, и сегодняшний Twitter не соответствуют ни одному из этих принципов. Это только моя вина, поскольку я полностью отказался от них, когда инвестор купил наши акции в 2020 году <...> В тот момент я планировал свой уход, понимая, что больше не подхожу для компании», — добавил он.

Дорси добавил, что его крупнейшей ошибкой было вкладываться в разработку инструментов, которые бы позволили компании управлять общественным мнением, а не в те, которые бы помогли пользователям соцсети легко управлять им самостоятельно. «Это обременило компанию слишком большой властью и сделало уязвимой для внешнего давления», — уточнил он.