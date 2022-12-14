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    В театре «Буфф» представят мюзикл «Любовь. Чума. Верона»

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    20 и 21 декабря и 21 и 22 января в театре «Буфф» пройдет премьера спектакля «Любовь. Чума. Верона». В основе мюзикла, музыку к которому написал Максим Дунаевский, пьеса Григория Горина «Чума на оба ваших дома!» (1993). Это первая постановка пьесы в формате мюзикла.

    Фото: buffspb.ru/
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    Сюжет пьесы трагикомичен. После похорон влюбленных герцог Веронский решает прекратить вражду между Монтекки и Капулетти и предлагает двум семействам примириться. Решение — свадьба. Разумеется, семьи не в восторге от идеи, но примиряются и принимаются за поиски кандидатур по принципу «кто похуже и кого не жалко».

    Режиссер Вероника Козоровицкая представит авторский взгляд на пьесу Горина: «Идея поставить мюзикл по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваших дома!» появилась еще в 2019 году. Тогда никто не мог подумать, что за этим последуют два года пандемии! На репетициях в 2021 году артисты понимающе улыбались: «Ну, понятно, для актуальности дописали реплики про всякие «маски» и «карантин»... Нет, мы ничего не дописывали, они там были! Фактически наши герои Антонио и Розалина — это те же Ромео и Джульетта, только — опытнее, старше, мудрее. Удастся ли им противостоять вражде кланов Монтекки и Капулетти и изменить предначертанный финал? По жанру наш спектакль — трагикомедия, но поскольку он поставлен в театре «Буфф», то приставка «траги» завершится выходом в свет и надеждой, а «комедия» — по «буффовской» традиции будет озорной, веселой и ироничной».

    Лаконичные и одновременно символические декорации и костюмы для спектакля создала Яна Штокбант.

    В спектакле занята труппа театра.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: buffspb.ru/

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