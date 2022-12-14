В театре «Буфф» представят мюзикл «Любовь. Чума. Верона»

Режиссер Вероника Козоровицкая представит авторский взгляд на пьесу Горина: «Идея поставить мюзикл по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваших дома!» появилась еще в 2019 году. Тогда никто не мог подумать, что за этим последуют два года пандемии! На репетициях в 2021 году артисты понимающе улыбались: «Ну, понятно, для актуальности дописали реплики про всякие «маски» и «карантин»... Нет, мы ничего не дописывали, они там были! Фактически наши герои Антонио и Розалина — это те же Ромео и Джульетта, только — опытнее, старше, мудрее. Удастся ли им противостоять вражде кланов Монтекки и Капулетти и изменить предначертанный финал? По жанру наш спектакль — трагикомедия, но поскольку он поставлен в театре «Буфф», то приставка «траги» завершится выходом в свет и надеждой, а «комедия» — по «буффовской» традиции будет озорной, веселой и ироничной».

