Беспечность стоила доставщику автомобиля на Васильевском острове

Курьер в Петербурге оставил машину открытой и через 10 минут уже не нашел ее на месте. Спустя пару часов ее обнаружили в другом конце улицы с пьяным мужчиной за рулем.



В третьем часу ночи 13 декабря в полицию Василеостровского района Петербурга обратился 25-летний гражданин Кыргызстана, работающий курьером в фирме по доставке еды, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Молодой человек рассказал, что между 2:00 и 2:10 от дома 32, корпус 3 по улице Кораблестроителей неизвестный преступник похитил Daewoo Matiz, который он оставил на проезжей части с ключами в замке зажигания и отрытой дверью. Автомобиль принадлежит другому человеку, но заявитель вписан в страховой полис.