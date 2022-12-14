Беспечность стоила доставщику автомобиля на Васильевском острове

Курьер в Петербурге оставил машину открытой и через 10 минут уже не нашел ее на месте. Спустя пару часов ее обнаружили в другом конце улицы с пьяным мужчиной за рулем.
В третьем часу ночи 13 декабря в полицию Василеостровского района Петербурга обратился 25-летний гражданин Кыргызстана, работающий курьером в фирме по доставке еды, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Молодой человек рассказал, что между 2:00 и 2:10 от дома 32, корпус 3 по улице Кораблестроителей неизвестный преступник похитил Daewoo Matiz, который он оставил на проезжей части с ключами в замке зажигания и отрытой дверью. Автомобиль принадлежит другому человеку, но заявитель вписан в страховой полис.
В 3:40 сотрудники ГИБДД по «горячим следам» задержали подозреваемого у дома 16 по Шкиперскому протоку. Это оказался пьяный 35-летний петербуржец. Машину после осмотра поместили на штрафстоянку, которая по иронии расположена там же. По факту угона возбудили уголовное дело о краже по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.