Песков ответил на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы

Вопрос о возможном присоединении к России украинских городов Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора местных жителей. Первоочередной задачей сейчас является защита людей Донбасса, поскольку ситуация в Донецке непростая, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Всё зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается», — цитирует Пескова РИА Новости.

