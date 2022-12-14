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    Песков ответил на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы

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    Вопрос о возможном присоединении к России украинских городов Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора местных жителей. Первоочередной задачей сейчас является защита людей Донбасса, поскольку ситуация в Донецке непростая, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Всё зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается», — цитирует Пескова РИА Новости.

    Напомним, ранее в Кремле заявляли, что сейчас речи о присоединении новых территорий к России не идёт, «однако предстоит установить контроль над частями регионов, вошедших недавно в состав РФ». Об этом также говорил Песков, подчёркивая, что цели СВО на Украине остаются прежними — денацификация, демилитаризация и защита жителей Донбасса.

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