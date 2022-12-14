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    «Не надо гадать». Песков ответил, когда Путин может выступить с посланием Федеральному собранию

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    Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Он ответил, что «в письменном виде» послания не будет. При этом «безусловно, возможно», что выступление состоится в следующем году. Песков также посоветовал информагентствам «прекратить гадать на кофейной гуще».

    Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что послание президента может состояться уже в 2023 году, а не в 2022-м.

    Согласно Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Сенатор Андрей Клишас пояснил, что глава государства по закону самостоятельно может определять сроки реализации ряда полномочий, таких как послание парламенту.

    Последний раз президент выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

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