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    В Турции с 1 января будет взиматься налог на проживание, где бы турист ни ночевал

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    С нового года в Турции вступает в силу закон, по которому со всех туристов будет взиматься налог на проживание. Его откладывали из-за пандемии.

    О возврате к вопросу 14 декабря сообщают местные СМИ. Из всех мест, где можно ночевать, закон исключает ночлежки. С туриста будут взимать 2 % от стоимости услуг, причем всех — не только платы за номер, но и за всё дополнительное, включая шведские столы, бассейн, процедуры.

    При этом как именно будет взиматься сбор, пока неизвестно. Закон был принят еще в 2019 году, но его действие отсрочила пандемия.

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