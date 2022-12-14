В Турции с 1 января будет взиматься налог на проживание, где бы турист ни ночевал

С нового года в Турции вступает в силу закон, по которому со всех туристов будет взиматься налог на проживание. Его откладывали из-за пандемии.

О возврате к вопросу 14 декабря сообщают местные СМИ. Из всех мест, где можно ночевать, закон исключает ночлежки. С туриста будут взимать 2 % от стоимости услуг, причем всех — не только платы за номер, но и за всё дополнительное, включая шведские столы, бассейн, процедуры.

При этом как именно будет взиматься сбор, пока неизвестно. Закон был принят еще в 2019 году, но его действие отсрочила пандемия.