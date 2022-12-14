Автовор оставил петербуржца без машины за 6,5 млн рублей, не зарегистрированной в ГИБДД

Премиальный кроссовер стал добычей угонщика в Московском районе Петербурга. Машину успели застраховать, но не поставили на учет.
Утром 13 декабря в полицию обратился 31-летний коммерческий директор одной из городских фирм, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Мужчина рассказал, что между семью часами вечера 12 декабря и половиной девятого утра 13 декабря у него угнали Genesis GV70 2021 года выпуска. Автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД, поэтому был без номеров, но застрахован по ОСАГО и каско. Ущерб составил 6,5 миллиона рублей.
По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).