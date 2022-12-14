Бастрыкина заинтересовал очередной петербургский пожар. Он хочет знать, что горело рядом со «Звездой»

Пожар в промзоне на улице Бабушкина в Петербурге привлек внимание главы СК Александра Бастрыкина. Он велел все проверить.

Об интересе генерала 14 декабря сообщает его пресс-служба. «13 декабря 2022 года произошло возгорание двухэтажного здания на улице Бабушкина на территории машиностроительного завода в городе Санкт-Петербурге. Пожар был локализован, информация о пострадавших не поступала», — констатировали в СК и добавили, что будет проверка.

Как писала накануне «Фонтанка», пожар действительно начался ранним утром рядом с заводом «Звезда». Но позже выснилось, что к предприятию горящее здание отношения не имеет — рядом расположен индустриальный парк на 20 Га с таким же названием.