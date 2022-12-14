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    Повышенный кэшбэк и призы. Банк готовит подарки к Новому году

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    Фото: предоставлено пресс-службой Тинькофф
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    С 14 по 25 декабря Тинькофф проводит новогодний кэшбэк-фест. Его участники смогут получить повышенный кэшбэк до 50% за покупки у партнеров, принять участие в розыгрыше 1 000 000 ₽ и выиграть приз — кэшбэк 5% на шоппинг в популярных супермаркетах*.

    Партнерами новогодней акции выступят более 50 известных магазинов и сервисов. Персональные предложения от них можно найти в разделе «Кэшбэк и бонусы» — «Новогодний кэшбэк-фест» в мобильном приложении Тинькофф. Для получения повышенного кэшбэка необходимо активировать специальное предложение от партнера и совершить покупку в соответствии с его условиями.

    Фото: предоставлено пресс-службой Тинькофф
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    Участники также могут принять участие в розыгрыше денежных призов. Для этого нужно совершить одну или несколько покупок по спецпредложению на общую сумму от 5000 рублей — ее можно отслеживать с помощью специального индикатора прогресса в приложении. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 ₽.

    *Акцию «Новогодний кэшбэк-фест» проводит АО «Тинькофф Банк», сроки проведения с 14.12.2022 по 25.12.2022, с полными условиями можно ознакомиться здесь.

    Лицензия ЦБ РФ № 2673

    АО «Тинькофф Банк», tinkoff.ru

    Фото: предоставлено пресс-службой Тинькофф
    Фото: предоставлено пресс-службой Тинькофф

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