Повышенный кэшбэк и призы. Банк готовит подарки к Новому году

С 14 по 25 декабря Тинькофф проводит новогодний кэшбэк-фест. Его участники смогут получить повышенный кэшбэк до 50% за покупки у партнеров, принять участие в розыгрыше 1 000 000 ₽ и выиграть приз — кэшбэк 5% на шоппинг в популярных супермаркетах*.



Партнерами новогодней акции выступят более 50 известных магазинов и сервисов. Персональные предложения от них можно найти в разделе «Кэшбэк и бонусы» — «Новогодний кэшбэк-фест» в мобильном приложении Тинькофф. Для получения повышенного кэшбэка необходимо активировать специальное предложение от партнера и совершить покупку в соответствии с его условиями.

