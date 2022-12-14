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    «Это вам не на сноуборде кататься». На Камчатке спасатели снимали людей с остановившейся канатной дороги

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    Автор: КГКУ «ЦОД»<br>

    Видео: «Камчатский Репортёр»

    Полтора десятка человек застряли на вставшей канатной дороге на горнолыжной базе в Камчатском крае 14 декабря. Снимали их спасатели под шутки и подбадривания снизу.

    В среду днем по местному времени на одном из маршрутов на горнолыжной базе «Морозная» в Елизовском районе вышел из строя кресельный подъемник, сообщает Поисково-спасательный отряд Камчатского края. В этот момент на подъемнике на высоте около 10 метров находились 15 человек. На место вызвали спасателей ПСО КГКУ «ЦОД», которые при помощи альпинистского снаряжения сняли с канатки всех лыжников и доставили на землю. «Где мы еще, как не на Камчатке, это испробуем», — шутят спасаемые на видео по пути к твердой земле.

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    Причиной остановки подъемника стала техническая ошибка системы безопасности, сообщили в министерстве спорта Камчатского края. «Мы оперативно проверили опоры канатной дороги на предмет схода троса с роликовых балансиров, после чего оповестили граждан, чтобы они не волновались, и вызвали спасателей, которые приехали достаточно оперативно. Четырех граждан эвакуировали спасатели, а затем мы смогли запустить канатную дорогу и довезти пассажиров до станции, на которой они вышли», — цитирует слова директора КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная"» Виктора Богуна пресс-служба администрации края.

    Автор: КГКУ «ЦОД»

    Видео: «Камчатский Репортёр»

    В результате ЧП никто не погиб и не пострадал, помощь медиков не понадобилась. Сотрудники горнолыжной базы устранили причину сбоя, после чего все кресла запарковали в ангар на период действия циклона.

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