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    «Фонтанка» ждет писем Деду Морозу: осталось совсем чуть-чуть

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    Редакция интернет-издания «Фонтанка.ру» предлагает детям из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также из других регионов Украины, находящимся сейчас в Петербурге, написать письмо-сочинение Деду Морозу. Почта будет работать еще день.

    В роли Деда Мороза выступаем мы — взрослые журналисты «Фонтанки», а также наши читатели. Тема сочинения — «О чем я мечтаю». Расскажите нам о своем главном желании, чего вы сейчас хотите больше всего на свете. «Фонтанка» — не настоящий Дед Мороз, поэтому не можем обещать, что исполним в точности каждое желание, но гарантируем — без подарка не останется никто.

    Мы ждем сочинение от детей в возрасте от 7 до 12 лет. В письмах обязательно нужно указать, откуда приехали, имя ребенка и возраст. Пример: «Катя, 7 лет, я приехала из Мариуполя...»

    Также нам потребуется согласие родителей на публикацию писем на сайте «Фонтанки». Мы бы хотели получить письмо, написанное от руки, его можно сфотографировать и отправить в бот телеграм-канала (@fontanka_reporter_bot).

    Присылайте письма до 15 декабря, обязательно укажите данные одного из родителей и телефон для связи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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