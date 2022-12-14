«Фонтанка» ждет писем Деду Морозу: осталось совсем чуть-чуть

Редакция интернет-издания «Фонтанка.ру» предлагает детям из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также из других регионов Украины, находящимся сейчас в Петербурге, написать письмо-сочинение Деду Морозу. Почта будет работать еще день.



В роли Деда Мороза выступаем мы — взрослые журналисты «Фонтанки», а также наши читатели. Тема сочинения — «О чем я мечтаю». Расскажите нам о своем главном желании, чего вы сейчас хотите больше всего на свете. «Фонтанка» — не настоящий Дед Мороз, поэтому не можем обещать, что исполним в точности каждое желание, но гарантируем — без подарка не останется никто.