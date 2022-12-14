ЗакС Петербурга предложит ввести соцвыплаты на жилье для ветеранов военной операции на Украине

Заксобрание Петербурга предложит Госдуме предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на получение соцвыплаты для покупки или строительства жилья. Соответствующий проект федеральной инициативы на заседании 14 декабря парламент принял в окончательном чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Как отмечается в пояснительной записке, в действующей редакции преимущественным правом получения соцвыплаты обладают только ветераны боевых действий на территории Афганистана. Авторы предлагают распространить такое право на всех ветеранов вне зависимости от основания для получения ими такого статуса.
«Все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране», — пишут авторы инициативы. По замыслу, такой законопроект должен стать «дополнительной мерой поддержки ветеранов боевых действий и ещё раз подчеркнет их заслуги перед Отечеством».