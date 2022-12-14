В Кремле не обсуждают новогоднее перемирие с Украиной: новости СВО за 14 декабря

Вопроса о новогоднем перемирии с Украиной нет на повестке дня у Кремля Фото: Артём Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 декабря.



В Кремле не обсуждают вопрос новогоднего перемирия Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, обсуждается ли в Кремле вопрос о перемирии на время новогодних праздников. — Никаких предложений по новогоднему или рождественскому перемирию пока не поступало, этого вопроса нет на повестке дня, — пояснил Песков. Также представитель Кремля прокомментировал слухи о том, что послание президента Федеральному собранию могут перенести на следующий год. По его словам, это вполне возможно и является «достаточно очевидной истиной». Песков уточнил, что это будет не в письменном виде, поскольку послания в таком формате «не существует».



Песков — о судьбе Чернигова и Одессы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу возможного присоединения Чернигова и Одессы. По его словам, всё будет зависеть от выбора местных жителей. — Всё зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке, и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается, — заявил Песков.

Этот вопрос возник после заявления Кремля о том, что сейчас речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит установить контроль над частями регионов, недавно вошедших в состав страны.



— Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить, — говорил Песков 8 декабря.

В Госдуму внесут законопроект об ограничениях на удаленку для уехавших от мобилизации

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что законопроект, который введет ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, находится в работе. Об этом сообщил телеканал RTVI. Других подробностей Клишас не привел.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с телеканалом заявил, что ничего не знает о разработке документа.

— Пока законопроект на эту тему в комитет не поступал. Мне про разработку этого проекта ничего не известно,— сказал он.

Его заместитель в комитете Михаил Терентьев также сообщил RTVI, что ему ничего не известно об инициативе. Ранее Клишас говорил о том, что власти РФ могут разработать ограничительные меры в отношении россиян, уехавших из страны с начала мобилизации, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Он также уточнил, что ограничение на удаленную работу в российских компаниях из-за рубежа следует ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики, например транспортной безопасности и госсектора. Сенатор напомнил, что препятствовать возвращению граждан РФ обратно в страну невозможно, так как это противоречит Конституции, однако «уговаривать их вернуться» не следует.

В Крыму бесплатно раздадут землю участникам СВО Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что сегодня Госсовет республики принял закон, который предусматривает бесплатное предоставление земельных участков в собственность участникам спецоперации. Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков, был дополнен следующими пунктами:

ветераны боевых действий, направленные для обеспечения выполнения задач или принимающие участие в СВО;

инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в СВО;

члены семьи погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий.

Еще одно обязательное условие — наличие постоянной регистрации на территории Крыма по состоянию на 24 февраля 2014 года. Чтобы обратиться за получением земли, участнику СВО нужно встать на учет в органе местного самоуправления по месту регистрации на территории Крыма: подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие прописку и статус ветерана/инвалида боевых действий. В случае смерти участника СВО получить участок земли может семья погибшего: супруга (супруг), дети и родители. Более подробный алгоритм, а также окончательный перечень земельных участков будет утвержден отдельным постановлением Совета министров Крыма. ЕС не договорился о предельных ценах на газ Министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший во встрече.

— На заседании Энергетического совета были долгие дебаты, на пленарном заседании договоренности достигнуты не были, поэтому обсуждение продолжится в рамках двусторонних переговоров, — пояснил Сийярто, добавив, что считает ошибочным введение потолка цен на газ, учитывая энергетический кризис в Европе.



В начале декабря Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $ 60 за баррель. При этом ЕС освободил Венгрию от соблюдения этого ограничения.

Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA Всемирная боксерская ассоциация восстановила в своих рейтингах российских и белорусских спортсменов. В заявлении организации говорится, что спортсмены из России «не являются солдатами или частью правительства», поэтому они не имеют какого-либо отношения к конфликту на Украине. При этом отмечается, что любой спортсмен, который высказывается в поддержку военной операции на Украине или принимает в ней участие, будет немедленно отстранен.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 2024 года. После 1 января 2024 года, согласно новой резолюции, спортсменам из России и Белоруссии вернут право выступать под флагом своей страны, если до этого не будет принято другое решение.