В Ленобласти задержали налётчиков на промзоны. Они шли на преступление с комплектом одежды

За пару дней до преступления воры пришли в строительный за любопытным набором предметов. В чеке были инструменты для вскрытия металлических заграждений и несколько радиостанций. До этого момента оперативники уже вели за ними скрытое наблюдение. Странная покупка усилила подозрения силовиков и стала поводом совсем не спускать с них глаз.

В Ленобласти задержали четырёх злоумышленников, которые наведывались в промзоны ради наживы. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба главка.

И не напрасно. В ночь на 9 декабря мужчины сели в «Ниссан» и добрались до Гатчины. Спрятав машину в лесополосе, они сменили одежду и прошли три километра до посёлка Пригородный, где их интересовало административное здание сельского хозяйства. В итоге они похитили оттуда 300 тыс. руб.

Следующей точкой на их личной карте стало промышленное предприятие по производству полиэтиленовых пакетов в Гатчине. Там улов оказался покрупнее — почти 700 тыс. руб. После этого подозреваемые двинулись к автомобилю, переоделись и даже успели отъехать пару метров, прежде чем их блокировал полицейский автомобиль.