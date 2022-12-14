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    В Ленобласти задержали налётчиков на промзоны. Они шли на преступление с комплектом одежды

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    В Ленобласти задержали четырёх злоумышленников, которые наведывались в промзоны ради наживы. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба главка.

    За пару дней до преступления воры пришли в строительный за любопытным набором предметов. В чеке были инструменты для вскрытия металлических заграждений и несколько радиостанций. До этого момента оперативники уже вели за ними скрытое наблюдение. Странная покупка усилила подозрения силовиков и стала поводом совсем не спускать с них глаз.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    И не напрасно. В ночь на 9 декабря мужчины сели в «Ниссан» и добрались до Гатчины. Спрятав машину в лесополосе, они сменили одежду и прошли три километра до посёлка Пригородный, где их интересовало административное здание сельского хозяйства. В итоге они похитили оттуда 300 тыс. руб.

    Следующей точкой на их личной карте стало промышленное предприятие по производству полиэтиленовых пакетов в Гатчине. Там улов оказался покрупнее — почти 700 тыс. руб. После этого подозреваемые двинулись к автомобилю, переоделись и даже успели отъехать пару метров, прежде чем их блокировал полицейский автомобиль.

    Известно, что все четверо — жители одного из южных регионов России. Возраст разный — от 23 лет до 51 года.

    По фактам обеих краж возбуждены уголовные дела по соответствующей 158 статье УК РФ. Подозреваемые задержаны. Троих из них заключили под стражу. В ближайшее время мера пресечения будет избрана и для четвёртого налётчика.

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