В Петербурге разрешат продлевать договоры на установку киосков на срок до 7 лет

У предпринимателей в Петербурге, которые заключили с городом договоры на размещение нестационарных торговых объектов, появится возможность без торгов продлить срок размещения с 5 до 7 лет. Соответствующий законопроект губернатора парламент принял в первом чтении на заседании 14 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».
Как рассказал представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко, федеральные нормативные акты позволяют продлить договоры аренды без проведения торгов предпринимателям, которые заключили договоры до 31 декабря 2026 года.
Законопроект губернатора дает возможность малому бизнесу продлить на 2 года срок договоров. Речь идет о соглашениях, которые были заключены в период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Сухенко пояснил, что продление будет проводиться на основании допсоглашения по заявлению предпринимателя, на рассмотрение потребуется до 20 дней.
Коммунист Александр Рассудов обратил внимание на «спорные моменты» в законопроекте. Он напомнил про предпринимателей, которые не дождались принятия этого законопроекта: с момента принятия правительством РФ соответствующего нормативного акта до того, как Смольный вынес региональный законопроект в парламент, прошло 9 месяцев. «Единственное основание расторжения с ними [договоров] — нерасторопность чиновников», — отметил депутат. Также парламентарий раскритиковал решение исполнительной власти разрешить продлевать договоры только до конца 2023 года, хотя на федеральном уровне разрешено продлевать до конца 2026 года.