В Петербурге разрешат продлевать договоры на установку киосков на срок до 7 лет

У предпринимателей в Петербурге, которые заключили с городом договоры на размещение нестационарных торговых объектов, появится возможность без торгов продлить срок размещения с 5 до 7 лет. Соответствующий законопроект губернатора парламент принял в первом чтении на заседании 14 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».



Как рассказал представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко, федеральные нормативные акты позволяют продлить договоры аренды без проведения торгов предпринимателям, которые заключили договоры до 31 декабря 2026 года.

