Из квартиры жительницы севера Петербурга таинственным образом пропали полмиллиона рублей

Полицию Приморского района попросили разгадать загадку а-ля Агата Кристи.



75-летняя жительница Богатырского проспекта пришла в 35 отдел полиции накануне в половине восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Она сообщила, что из ящика серванта в её квартире пропали 490 тыс. рублей.



Пропажу она заметила 6 декабря. Саму пачку видела в последний раз в конце ноября этого года. При этом никого за это время она в квартиру не пускала.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

