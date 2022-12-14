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    Из квартиры жительницы севера Петербурга таинственным образом пропали полмиллиона рублей

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    Полицию Приморского района попросили разгадать загадку а-ля Агата Кристи.

    75-летняя жительница Богатырского проспекта пришла в 35 отдел полиции накануне в половине восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Она сообщила, что из ящика серванта в её квартире пропали 490 тыс. рублей.

    Пропажу она заметила 6 декабря. Саму пачку видела в последний раз в конце ноября этого года. При этом никого за это время она в квартиру не пускала.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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