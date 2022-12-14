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    В Приморском районе финансовому аналитику подожгли дверь в квартиру

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    В квартире дома на Ольховой улице загорелась входная дверь. Свидетель рассказал о подозрительных мужчинах, которые перед этим заходили в парадную.

    Тревогу забил жилец из соседней квартиры, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Вчера около часа дня он возвращался домой и заметил незнакомцев, которые зашли в дом вместе с ним и о чем-то переговаривались. Через некоторое время мужчина почувствовал запах гари, вышел на лестничную клетку, увидел, что дверь соседней квартиры горит, и вызвал спасателей.

    Вечером в полицию поступило заявление от аналитика научно-производственного предприятия — жильца квартиры, где горела дверь. На входе в парадную работают камеры — это помогло составить ориентировку на предполагаемых поджигателей.

    Решается вопрос о возбуждении дела. Из пострадавшей квартиры изъяли коврик для обуви.

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